Tumori, Italia al primo posto in Europa per i casi di guarigione

Il primato italiano di guarigioni riguarda soprattutto i tumori più frequenti, come quelli del colon (60,8% contro 57%), del seno (85,5% contro 81,8%) e della prostata (88,6% contro 83,4%). Un traguardo raggiunto grazie anche all'innovazione in campo medico e a nuove armi come l'immuno-oncologia, che ha già dimostrato di migliorare la sopravvivenza a lungo termine nei casi di melanoma, di cancro al polmone e al rene.



Grande forza, scarsa conoscenza - Tuttavia gli italiani non sono consapevoli di questi importanti risultati: per il 41% non esistono infatti terapie efficaci, la maggioranza (54%) ritiene che si debba ancora parlare di male incurabile e il 72% non ha mai letto nulla sull'immuno-oncologia. Lo scarso livello di conoscenza emerge da un sondaggio su quasi 3mila cittadini condotto dall'Aiom a settembre e presentato al Congresso.



È "forte la sete di conoscenza - continua Pinto - e il 74% dei cittadini vorrebbe ricevere più informazioni su come prevenire la malattia e sulle nuove terapie". Positivo, inoltre, il giudizio dei cittadini sul livello dell'oncologia italiana: per il 56% è superiore a quello degli altri Paesi europei.