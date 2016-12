Tumori, bambina di 9 anni curata con protoni: primo caso in Italia

Il trattamento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e il Santa Chiara di Trento, dove la bambina si è concretamente sottoposta alla cura. Questo tipo di terapia era finita sotto i riflettori in seguito alla vicenda del piccolo Ashya King, malato di tumore al cervello e protagonista di una complessa vicenda giudiziaria, portato via dei genitori dall'Inghilterra per essere trattato a Praga.



Due mesi di cure - La piccola paziente ha già subito l'asportazione chirurgica di una porzione del tumore che aveva alla base del cranio. L'equipe del Bambino Gesù, ha deciso di sottoporla al nuovo metodo perché con la classica radioterapia gli effetti collaterali sarebbero stati potenzialmente troppo pericolosi, tenendo conto della zona su cui sarebbero stati diretti i fasci radianti. In tutto saranno effettuate 41 trattamenti per un totale di circa 2 mesi di cure.



48 centri in tutto il mondo - La protonterapia rappresenta un approccio all'avanguardia per il trattamento dei tumori. Nel mondo sono 48 i centri che la utilizzano e in Italia è possibile sottoporvisi soltanto a Trento e Pavia. Il meccanismo consiste nel colpire la massa tumorale con fasci di particelle subatomiche (protoni) prodotti da un acceleratore simile a quello del Cern di Ginevra. Gli studi ne dimostrano l'efficacia anche per i tumori pediatrici con minori effetti tossici a lungo termine che, soprattutto nel caso dei bambini, possono portare allo sviluppo di altre patologie, anche gravi.



Meno effetti collaterali per i bambini - "La tecnica, soprattutto nei bambini, comporta meno effetti collaterali a lungo termine e risparmiare quanto più possibile i tessuti sani che non sono stati colpiti dal tumore, perché i protoni rilasciano energia direttamente nella sede del tumore" spiega la dottoressa Angela Mastronuzzi, neuro-oncologa pediatra del Bambino Gesù. E aggiunge: "Negli Stati Uniti è usata già da molti anni per il trattamento dei pazienti pediatrici, soprattutto di quelli affetti da tumori del sistema nervoso centrale". L'importante, però, è sottolineare che la protonterapia, da sola, non può essere risolutiva.