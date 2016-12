Tumore al colon, un prelievo di sangue potrà scoprirlo all'origine

Lo sviluppo di questo test "consentirà - ha spiegato il prof. Mazzone - di diagnosticare il cancro con specificità e sensibilità vicine al 100% e di individuare i casi nella loro fase iniziale, quando cioè la sopravvivenza supera il 95%, contro meno del 10% se il tumore viene diagnosticato in fase avanzata. Il nostro sistema immunitario, infatti - ha proseguito il ricercatore - sente la presenza di cellule cancerose già ad uno stadio molto precoce e, in particolare, sostanze secrete dalle cellule tumorali attivano i monociti che circolano nel sangue periferico".



Inoltre, grazie a questo metodo di accertamento diagnostico, ha aggiunto Mazzone, "verranno sottoposti alla colonscopia, una tecnica invasiva e non priva di rischi, solamente gli individui risultati positivi, con notevoli vantaggi sia per i pazienti sia per il sistema sanitario".