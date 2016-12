10 aprile 2015 Trapianti, aumentati interventi e donazioni nel 2014: in testa rene e fegato Le operazione eseguite sono state 2.976, 135 in più rispetto al 2013. In crescita anche tessuti, come ossa e cornea, e cellule staminali emopoietiche Tweet google 0 Invia ad un amico

11:18 - Nel 2014 si è registrato in Italia un sensibile aumento di donazioni e trapianti di organo. Secondo l'ultimo report del ministero della Salute, sono stati 2.976 gli interventi eseguiti, 135 in più rispetto al 2013. I trapianti di rene e fegato sono quelli che hanno registrato un incremento decisivo, arrivando rispettivamente a quota 1.586 (85 in più rispetto al 2013) e 1.056 operazioni (58 in più rispetto al 2013).

Impennata di donazioni - Il 2014 registra anche un'impennata del numero di donazioni: sono 2.345 gli accertamenti di morte con criteri neurologici eseguiti lo scorso anno, un record per il nostro Paese ed in crescita del 70% rispetto al 2013. Anche l'attività di trapianto di rene da donatore vivente registra un dato positivo per il 2014: sono stati infatti 252 gli interventi eseguiti (26 in più rispetto al 2013). Aumentano anche i donatori risultati idonei e offerti ai Centri trapianto: 1.381 rispetto ai 1.318 nell'anno precedente. Crescono parallelamente anche i donatori effettivamente utilizzati: 1.172 contro i 1.102 nel 2013. Sul totale degli accertamenti di morte eseguiti nel 2014, sottolinea il Ministero, solo nel 31% dei casi vi è stata opposizione al prelievo di organo.



Cuore, polmone e tessuti - Secondo le rilevazioni, restano invece sostanzialmente stabili i trapianti di cuore con 226 interventi (sette in più rispetto all'anno precedente), mentre sono stati 126 quelli di polmone (15 in meno rispetto al 2013 ma 12 in più rispetto al 2012). Crescono pure i trapianti di tessuti, come quelli di osso e di cornea, facendo registrare un aumento del 10,9%.



Cellule staminali e liste d'attesa - Segno positivo, inoltre, per i trapianti di cellule staminali emopoietiche: gli interventi eseguiti sono stati 1.695 (11 in più rispetto al 2013). Quanto alle liste di attesa, al 31 dicembre 2014 i pazienti "in coda" erano 8.758. La maggior parte di questi deve ricevere un trapianto di rene (6.538). Sono invece 1.042 i pazienti iscritti in lista per il fegato, 719 per il cuore e 368 per il polmone. Nel 2014 la percentuale di pazienti usciti dalle liste con un trapianto eseguito si è attestata tra il 70 e l'80%. Altro dato positivo è che dal 2012 si registra un incremento della sopravvivenza grazie ad una maggiore qualità delle terapie farmacologiche.