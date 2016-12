Terapie hi-tech, negli Usa i nervi si ricostruiscono con la stampante 3D

Ricostruire nervi lesionati usando "impalcature" in silicone stampate in 3D . E' il frutto di una ricerca condotta presso l'Università del Minnesota che potrebbe offrire una speranza concreta alle oltre 200mila persone che ogni anno subiscono lesioni nervose in seguito a incidenti e malattie . I primi test su ratti hanno dato ottimi risultati: i roditori sono tornati a camminare nell'arco di tre mesi . Il prossimo obiettivo degli studiosi è inaugurare la sperimentazione sull'uomo .

Ricerca combinata - I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Advanced Functional Materials. La rigenerazione dei nervi è un processo molto complesso ed è molto raro riuscire a riparare i danni provocati da incidenti e malattie. Ma il nuovo metodo messo a punto dai ricercatori americani, nato dalla collaborazione di ben cinque centri di ricerca Usa, potrebbe risolverlo combinando due differenti tecniche, la scansione 3D e la stampa 3D.



Prima fase - I primi esperimenti sono stati fatti su ratti con gravi lesioni al nervo sciatico. Gli scienziati hanno quindi provveduto a ricostruire il tratto danneggiato, che è tornato a funzionare perfettamente dopo poche settimane. La tecnica utilizzata si articola in due fasi. La prima consiste nel "fotografare" e ricostruire perfettamente le porzioni di nervi mancanti o danneggiate grazie a un sofisticato scanner che ricostruisce le immagini in tre dimensioni.



Seconda fase - Una volta creato il modello virtuale i ricercatori hanno stampato una "impalcatura" in silicone, formata da guide in grado di dare forma e indirizzare la ricrescita dei neuroni mancanti. In appena 12 settimane le fibre nervose si sono rigenerate e hanno permesso ai ratti di tornare a camminare normalmente. "Il prossimo eccitante passo - ha spiegato Michael McAlpine, leader del team di ricerca - sarà quello di impiantare queste guide nell'uomo".