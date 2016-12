Nervi danneggiati di braccia e mani riparati con "binari" di collagene

11:52 - L'impianto chirurgico di binari di collagene può guidare la rigenerazione dei nervi lesionati. Questi crescono e si riallacciano tornando a funzionare. L'esperimento ha portato alla ricostituzione di nervi del braccio e della mano. L'osservazione è stata compiuta per la prima volta su un numero consistente di pazienti. Lo studio del Policlinico universitario Gemelli di Roma è stato presentato al congresso della Società europea degli organi artificiali (Esao) ed è stato pubblicato sul Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials.

La prima volta su un campione così vasto - Antonio Merolli, chirurgo ortopedico del Gemelli di Roma, spiega: "L'osservazione dei nervi ricresciuti nei pazienti è stata possibile perché dovevano essere rioperati per altri motivi. La ricerca è importante perché offre l'esempio vivente su pazienti dell'efficacia di queste guide biocompatibili il cui uso è approvato da pochi anni dalle agenzie regolatorie del farmaco".



Infatti, finora osservazioni simili erano state possibili solo su un paio di casi isolati.



I binari scompaiono nel corpo - Merolli precisa: "Le guide neurali artificiali sono dispositivi impiantati chirurgicamente per unire due monconi di un nervo sezionato. Esse proteggono e guidano la rigenerazione nervosa e tendono, poi, a scomparire degradando lentamente dopo che un nuovo tessuto nervoso si è formato tra i monconi del nervo lesionato riallacciandoli".



La rapidità della ricrescita varia da pochi mesi a un anno a seconda della distanza tra i due monconi e, quind, dell'entità della lesione. All'orizzonte si profila l'uso di guide più tecnologiche in grado di rilasciare, magari, fattori di crescita per rendere tutto il processo rigenerativo più rapido ed efficiente.