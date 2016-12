Svezia, donna partorisce dopo il trapianto di utero dalla madre

La neomamma svedese si è dovuta sottoporre a fecondazione vitro, usando i suoi ovociti e lo sperma del marito. I medici poi hanno atteso un anno dopo il trapianto, prima di procedere. Dopo 4 tentativi di impianto di embrioni nel nuovo utero, la donna è rimasta incinta senza complicazioni e ha partorito con taglio cesareo. Ora lei e il marito stanno pensando a un secondo figlio, prima che l'utero trapiantato venga rimosso, in modo da non dover prendere più i farmaci anti-rigetto.



Ad eseguire la rivoluzionaria operazione è stato il dottor Mats Brannstrom, che due anni fa ha eseguito il primo trapianto di utero su nove donne nel corso di una sperimentazione. Tra queste soltanto una è riuscita a partorire, mentre ad altre due è stato rimosso l'organo per alcune complicazioni. "In questo caso c'è un elemento in più- spiega il medico - perché è un unico utero a unire le tre generazioni di una famiglia".



Prima di questo intervento erano stati eseguiti altri due trapianti di utero, uno in Arabia Saudita e uno in Turchia, dai quali però non sono nati bambini vivi. Medici in Gran Bretagna, Francia e Usa stanno programmando operazioni simili, ma con l'utero di donatrici non viventi.