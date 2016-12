Smog e colesterolo, a Milano e Torino si invecchia prima che a Roma

A Milano e Torino si invecchia prima e peggio che a Roma. E' quanto rivela uno studio illustrato per la presentazione della Terza settimana nazionale dell'ipercolesterolemia familiare, promossa da Sisa (Società italiana per lo studio dell’aterosclerosi) e in programma dal 19 al 24 settembre in tutta Italia. Secondo questo studio, vivere nelle città della Pianura padana, come Milano, accelerebbe infatti l'invecchiamento di cuore e cervello.