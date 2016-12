Smartphone nel mirino, basta il "bip" di una notifica per distrarre il cervello

E' sufficiente una singola notifica partita dal nostro cellulare per distrarci tanto quanto una telefonata. A rivelarlo è una ricerca condotta dalla Florida State University e pubblicata sulla rivista Journal of Experimental Psychology . Che sia un "bip", una vibrazione o un trillo non importa: l'effetto sul nostro cervello è istantaneo e spegne la nostra attenzione, bloccando totalmente l'azione o il lavoro che si stava compiendo.

Che i dispositivi elettronici multimediali non avessero effetti benefici sull'attività neuronale era stato già dimostrato da un recente studio della Microsoft. Il lavoro dei ricercatori statunitensi ha però "quantificato" la portata di distrazione causata dallo smartphone o dal tablet, analizzando il rapporto tra l'arrivo di un segnale sul cellulare e il rendimento professionale.



L'esperimento - I test sono stati condotti su 150 soggetti suddivisi in due gruppi, ai quali è stato chiesto di svolgere un lavoro al computer. Durante la prova del secondo gruppo, però, i ricercatori hanno fatto in modo che il cellulare dei partecipanti squillasse o emettesse comunque un segnale. Il risultato? Bastava anche una semplice vibrazione o un "bip" per distrarre un soggetto completamente dal compito assegnatogli.



Distrazione invisibile - "I nostri risultati suggeriscono che gli smartphone possono ridurre l'attenzione delle persone anche se queste non interagiscono con il dispositivo" hanno spiegato gli autori dello studio. "Potrebbe diventare sempre più difficile mettere da parte i cellulari e concentrarsi pienamente su un'operazione alla volta, qualunque essa sia". Secondo gli studiosi la distrazione può avvenire anche senza alcun segnale da parte del cellulare: basterebbe, insomma, il dubbio o anche solo il "pensiero".