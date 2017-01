Prevenzione del glaucoma, visite gratis e gazebo in 70 città grazie alla Iapb

Un milione di malati solo in Italia - "In Italia sono circa un milione le persone malate di glaucoma e solo la metà ne è a conoscenza – spiega il presidente della Iapb, Giuseppe Castronovo –. Il glaucoma è una malattia che, se diagnosticata in tempo utile, può essere curata e controllata".



Visite gratis in 70 città - Per questo motivo la Onlus ha deciso di organizzare gazebo in 70 città italiane tra le quali Roma, Firenze, Napoli, Catania, Reggio Emilia, Bari e tanti comuni più piccoli dove, in piazza, sarà possibile sottoporsi a visite gratuite preventive o ricevere tutte le informazioni utili.



Il controllo gratuito, che include la misurazione della pressione dell'occhio, si svolgerà in più di 30 città a bordo di unità mobili oftalmiche, ossia speciali camper attrezzati, e in alcuni ambulatori oculistici. Per trovare il punto più vicino dove si effettuano le visite è possibile collegarsi all'indirizzo iapb.it/settimanaglaucoma.



Il sodalizio con Mediafriends - Per promuovere tutte le iniziative, la Iapb Italia onlus ha realizzato una campagna sociale con Mediafriends che, fino al 5 marzo, è in onda su tutti i canali Mediaset. Lo spot ha la funzione di informare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione e sul fatto che il glaucoma è una malattia molto diffusa i cui danni si possono evitare solo, come detto, grazie a una prevenzione mirata.



"La prevenzione è fondamentale" - "Il glaucoma per la sua diffusione è tra le patologie che rivestono un particolare interesse sociale – spiega il Mario Stirpe, presidente dell'Irccs Bietti per lo Studio e la Ricerca in Oftalmologia Onlus –. È una malattia insidiosa perché per molto tempo non dà segno di sé, pur provocando un danno progressivo. La prevenzione assume così una particolare importanza, poiché la patologia scoperta in tempo può essere messa in grado di non progredire. Per questo iniziative di prevenzione come questa promossa da Iapb Italia sono fondamentali per raggiungere e informare più persone possibili".