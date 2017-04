Obesità più letale di fumo e diabete: causa il maggior numero di anni di vita persi

L'obesità è la causa del maggior numero di anni di vita persi per morte prematura. E' quanto rivela uno studio presentato al meeting della Society of General Internal Medicine 2017, tenutosi a Washington e condotto da esperti della Cleveland Clinic della New York University School of Medicine. Nella classifica dei "big killer" mondiali, l'obesità supera dunque diabete e fumo, rispettivamente al secondo e terzo posto. A seguire troviamo pressione alta e colesterolo.