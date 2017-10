Niente paura per i celiaci: le ostie usate in chiesa sono "sicure"

Sollievo per tutto il mondo cattolico. L’Associazione Italiana Celiachia (Aic) rassicura i fedeli: sia le ostie "senza glutine" (con contenuto massimo pari a 20 mg/kg) sia quelle con "glutine molto basso" (con un massimo di 100 mg/Kg) sono senza rischi per la salute. La dichiarazione arriva dopo la missiva di qualche giorno fa inviata ai vescovi di tutto il mondo da parte del Prefetto della Congregazione per il Culto Divino Robert Salah in materia di Eucarestia.

Nella lettera, il Prefetto Salah invita i prelati a vigilare sulla qualità di pane e di vino per la messa, magari col futuro utilizzo di certificazioni uniche, e ribadisce l’impossibilità di utilizzare ostie completamente prive di glutine. Il presidente Aic, Giuseppe Di Fabio, ha confermato che non ci sono novità rispetto a precedenti pronunciamenti da parte della Santa Sede. Tuttavia Aic ha chiesto al Vaticano maggior attenzione per coloro che si avvicinano alla prima comunione: in queste occasioni sarebbe opportuno somministrare a tutti i fedeli ostie per celiaci così da non far sentire trattati diversamente bambini e ragazzi. Recentemente è stata inviata al Papa una lettera da parte della Federazione delle Associazioni Celiachia Europee (Aoecs). "Chiediamo" aggiunge Di Fabio "che in ogni luogo della terra sia possibile, per il fedele celiaco, accostarsi in sicurezza al Sacramento Eucaristico".