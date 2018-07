Lucca, da mesi in stato di minima coscienza: reagisce con la pet therapy

Una donna che in stato di minima coscienza da cinque mesi ha risposto in maniera positiva alla pet therapy , la terapia che fa affidamento sugli effetti benefici derivanti dalla compagnia di animali domestici. E' accaduto all'hospice San Cataldo di Lucca , dove la paziente ha potuto avvicinare la propria mano a un labrador appositamente addestrato e condotto accanto al suo letto.

Lo stato di "minima coscienza" è una condizione vicina al coma vegetativo, "ma in cui il paziente è in grado di mostrare una piccola reattività a qualche stimolo elettivo", ha spiegato il medico Andrea Bertolucci.



In occasione di una giornata di pet therapy organizzata all'interno dell'istituto, l'animale è stato portato anche accanto al letto della paziente. Seguendo semplici ordini vocali impartiti dagli operatori, la donna ha avuto una reazione muovendo la mano verso il cane ed è stata poi aiutata ad accarezzarlo. "A seguito della percezione tattile, la paziente ha assunto un'espressione del viso rilassata e distesa", ha riferito la Asl.