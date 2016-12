L'aria viziata in ufficio "addormenta" il cervello: pericolo per le capacità cognitive

I colleghi che in ufficio si lamentano per l'aria viziata potrebbero aver ragione. Secondo uno studio pubblicato dalla rivista Environmental Health Perspectives delle università di Harvard e Syracuse, all'aumentare del tasso di CO2 in una stanza diminuiscono le performance cognitive. Il limite per l'anidride carbonica indoor considerato generalmente non dannoso, scrivono gli autori, è 5mila parti per milione (ppm), anche se i limiti di legge sono fissati tra 1.000 e 1.500.