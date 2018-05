Iss: 6mila italiani con Aids in stadio avanzato, ma non lo sanno

In Italia sarebbero circa 6mila le persone con Aids in fase avanzata non diagnosticata, ma che non si sono ancora presentate dal medico. E' la stima fornita dall'Iss (Istituto superiore di sanità), secondo cui il dato, relativo al 2012-2014, è pari al 40% dei circa 15mila casi di sieropositivi "inconsapevoli". L'82,8% è di sesso maschile e ha contratto il virus per via sessuale.