Influenza, superato il picco: colpiti 3,4 milioni di italiani, morti 19 anziani

Secondo il nuovo rapporto epidemiologico InfluNet, coordinato dall'Istituto superiore di sanità, nella settimana dal 16 al 22 gennaio il numero di casi di influenza è sceso a 7,55 per mille assistiti, a fronte degli 8,59 della settimana precedentemente. In tutte le Regioni italiane è in corso il periodo epidemico e le più colpite sono Valle d'Aosta, Sardegna e la Provincia autonoma di Trento.



Più colpiti i bambini - La fascia di età pediatrica è quella in cui il virus circola più facilmente: nell'ultima settimana, tra i bambini sotto i cinque anni l'incidenza è stata di 19,27 casi per mille assistiti e si è osservato un aumento del numero dei casi dopo la riapertura delle scuole. Tutte anziane, invece, le vittime.



Situazione critica per gli anziani - Il monitoraggio dell'andamento delle forme gravi e complicate di influenza riportato dal rapporto FluNews, segnala 96 casi gravi v. Di questi, quelli deceduti sono finora 19, quattro dei quali nell'ultima settimana, colpiti in particolare dal virus A/H3N2. Il 94% dei casi gravi e il 100% dei decessi presentava almeno una patologia cronica pre-esistente come malattie cardiovascolari (70%), respiratorie croniche (62%), diabete (46%) e obesità (17%).



L'influenza nel mondo - Dopo aver "superato il picco stagionale in anticipo rispetto agli anni precedenti", l'influenza continua a colpire, non solo in Italia, ma in molti altri Paesi del mondo, soprattutto in Asia orientale e nel resto d'Europa. In particolare, l'incidenza risulta molto elevata in Albania, media in Francia, Svizzera e Irlanda, relativamente bassa in Italia. Nell'America del Nord, l'attività influenzale ha continuato ad aumentare, così come in Asia.