Influenza, epidemia finita: oltre 8 milioni di italiani colpiti | Iss: "Stagione più intensa degli ultimi 15 anni"

Anche nell'ultima settimana i più colpiti sono stati i bambini sotto i 5 anni con 6,7 casi per mille assistiti, seguiti da quelli tra i 5 e 14 anni con 3,1 casi. Nei giovani adulti l'incidenza è scesa a 2,5 casi per mille assistiti e a 1,2 negli anziani dai 65 anni in su. In molte Regioni italiane il livello di incidenza è sceso sotto la soglia di base. Come rileva il bollettino, livello di incidenza di questa stagione influenzale è stato "molto alto", ed è paragonabile a quello osservato nelle stagioni 2004-05 e 2009-10.



Per l'epidemiologo Gianni Rizza, si tratta della "stagione influenzale più intensa degli ultimi 15 anni, superando nel suo momento di picco, per numero di casi, quella del 2004-2005". Nella stagione 2004-2005, considerata finora la più intensa degli ultimi anni, ci furono 6,3 milioni di casi con un'incidenza di 14,6 casi ogni mille assistiti al momento del picco. Quest'anno i casi sono stati 8,1 mln e 14,7 per mille assistiti al momento del picco. Un andamento "quasi inaspettato", sottolinea l'esperto, che rileva come sia stato predominante "il ceppo B del virus dell'influenza, che di solito provoca epidemie contenute e si concentra sui bambini - continua - e invece quest'anno non ha risparmiato neanche adulti e anziani, facendo aumentare il numero dei casi".



Accanto a questo ha circolato anche il virus pandemico AH1N1, "che dà problemi soprattutto quando colpisce gli anziani", aggiunge Rezza. Tuttavia, nonostante l'alto numero di persone colpite, non è stata una "stagione di particolare gravità per quanto riguarda i casi gravi e i morti. Ce ne sono stati tanti, perché tanti sono stati i casi di influenza - conclude - ma la virulenza è stata contenuta".