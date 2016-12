13 febbraio 2015 I sette cibi che battono l'insonnia Dai kiwi al burro d'arachidi, passando per le noci: curare l'alimentazione in particolare a cena è uno dei modi migliori per dormire serenamente Tweet google 0 Invia ad un amico

View image | gettyimages.com 1. Kiwi - Il loro elevato contenuto di vitamina C e antiossidanti li rendono un ottimo alleato per il sistema immunitario. Ma non solo. Secondo uno studio dell'Università di Taipei rivela che mangiare 2 kiwi prima di andare a letto migliora qualità e quantità del sonno View image | gettyimages.com 2. Noci - Una ricerca dell'Università del Texas afferma che il consumo di noci induce l'aumento dei livelli di melatonina, ritenuto l'ormone chiave per la regolazione del sonno, preposto al corretto meccanismo del ciclo sonno-veglia View image | gettyimages.com 3. Mandorle - La frutta secca si conferma un'arma efficace per battere l'insonnia. Le mandorle, in particolare, sono ricche di magnesio, vitamine e Omega 3, che oltre a far bene a cuore e arterie, sono preziose per la qualità del riposo notturno. Il deficit di magnesio, infatti, è correlato con difficoltà di addormentamento View image | gettyimages.com 4. Alghe marine - Secondo uno studio dell'Università di Oxford, un piatto a base di estratti di alghe ha l'effetto di alleviare i disturbi del sonno. I test sono stati effettuati con successo su un campione di 360 bambini View image | gettyimages.com 5. Succo di amarene - Test effettuati dai ricercatori dell'Università di Stato della Louisiana dimostrano che due tazze di succo prolungano di un'ora il riposo notturno. Gli elementi contenuti nelle amarene svolgerebbero un ruolo importante nell'attivazione della melatonina View image | gettyimages.com 6. Burro di arachidi - Questo alimento contiene grassi in grado di attivare la produzione di insulina, da sempre collegata alla sonnolenza. Il consiglio è di spalmarlo sul pane, perché i carboidrati conciliano il sonno con facilità. Senza esagerare, s'intende View image | gettyimages.com 7. Camomilla - Come al solito, i rimedi della nonna si rivelano sempre quelli più efficaci. La camomilla è per antonomasia l'amica principale del sonno. Molti studi scientifici hanno confermato l'efficacia della bevanda specie se preparata con i fiori secchi della pianta