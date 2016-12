Giornata mondiale del sonno, disturbi cronici per nove milioni di italiani

Secondo un sondaggio dell'Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico) sette italiani su dieci soffrono di disturbi del sonno in generale, quattro su dieci hanno difficoltà ad addormentarsi, tre su dieci hanno diversi risvegli durante la notte e due su dieci si svegliano sempre molto prima della sveglia.



"In giornate sempre più lunghe e fitte di impegni, la necessaria attenzione al sonno è sempre più carente perchè considerato come un momento di 'vita perso'", ha spiegato Pierluigi Innocenti, neurologo e presidente di Assirem (Associazione scientifica per la cura dei disturbi del sonno). "Molte importanti funzioni invece si svolgono prevalentemente durante il sonno, come la produzione di alcuni ormoni e il consolidamento della memoria", ha aggiunto. E ancora: "Non meno gravi sono le conseguenze sociali dei disturbi del sonno, basti pensare ai colpi di sonno alla guida o sul lavoro causa spesso di incidenti mortali".



I cibi alleati e nemici del sonno - Al di là di stress, ansia e patologie, a influire in maniera determinante sul sonno è anche l'alimentazione. Buona parte dei casi di insonnia è infatti dovuta a scelte alimentari sbagliate. Da evitare sono tutti quei cibi che stimolano e "svegliano" il sistema nervoso, come formaggi stagionati, bevande gassate e alimenti a base di zuccheri raffinati. Per garantirsi un sereno riposo notturno, invece, ecco una lista di sette alimenti che, oltre a far bene all'organismo, conciliano il sonno in maniera naturale.