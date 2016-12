Gb, aumentano i giovani con acciacchi "da vecchi": postura sbagliata e sedentarietà per tablet e cellulari

Dall'indagine è emerso un massiccio aumento delle richieste di procedure mediche e chirurgiche per mal di schiena, dolore cervicale, dolori articolari. Peraltro tra le maggiori richieste di intervento tra i 25enni non mancano quelle per "emorroidi, vene varicose, artrosi del ginocchio, problematiche che non dovrebbero proprio riguardare questa fascia di età", ha dichiarato il direttore medico di Bupa Steve Iley.



Inoltre, l'artroscopia del ginocchio e le iniezioni spinali contro il mal di schiena sono due tra le 5 procedure più richieste dai 25-45enni. Infine, secondo l'Associazione Chiropratici Britannica fino al 45% dei 18-24enni soffre di mal di schiena e dolore cervicale.