Da una ricerca italiana arriva la terapia "wireless" che combatte il Parkinson

Lo studio - Dopo il cerotto nano tecnologico contro il Parkinson, il nuovo passo in avanti verso la cura delle malattie degenerative arriva da una collaborazione internazionale tra ricercatori italiani e asiatici della Waseda University di Tokyo. Lo studio ha analizzato nel dettaglio il meccanismo che porta alla stimolazione neuronale, individuando i canali della membrana cellulare coinvolti nel fenomeno. I risultati hanno dimostrato come l'elettricità delle nanoparticelle sia il requisito fondamentale per ottenere l'eccitazione dei neuroni.



Neuroni "attivati" - "Le implicazioni di questa scoperta - hanno spiegato i ricercatori - aprono prospettive interessanti che spaziano dalla neuroprostetica alla medicina rigenerativa". Una possibile implicazione, in particolare, riguarda il trattamento di patologie in cui è necessaria una stimolazione neurale, come il Parkinson.



Oltre il cervello - Altre possibili applicazioni sono la rigenerazione del nervo periferico e la stimolazione sensoriale, ad esempio la stimolazione del nervo acustico nel caso di alcune tipologie di sordità. "La tecnica - aggiungono - non è ristretta al solo sistema nervoso ma, in potenza, è sfruttabile anche per stimolare altri tessuti biologici eccitabili come il tessuto cardiaco".