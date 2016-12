Crescere un figlio rende "simili", mamma e papà sviluppano gli stessi anticorpi

Avere e crescere un figlio può "sconvolgere" non solo la vita di coppia ma anche il sistema immunitario dei genitori. Lo rivela ununo studio condotto dal Babraham Institute, in Gran Bretagna, e pubblicato sulla rivista Nature Immunology. I cambiamenti operati dalla nascita del bebè operano una sorta di convergenza per effetto della quale le difese di lui e lei si "allineano". I ricercatori hanno osservato che le differenze immunitarie all'interno della coppia vengono ridotte del 50% rispetto ai dati registrati in coppie senza figli.