Cina, verso gli organi artificiali: create le prime cellule staminali stampate in 3D

Super cellule - Gli scienziati cinesi, affiancati dai ricercatori americani della Drexel University di Philadelphia, si sono serviti di un innovativo sistema di stampa per la produzione di una struttura a griglia tridimensionale concepita per far crescere il corpo embrionale. I blocchi di cellule, riferiscono gli studiosi, hanno evidenziato una grande capacità di auto-rinnovamento per i sette giorni successivi alla stampa.



Verso le "fabbriche" di organi - Per il coordinatore della ricerca, Wei Sun, l'obiettivo principale è quello di produrre "mattoncini" di staminali totipotenti, capaci cioè di svilupparsi in qualsiasi direzione. "Potrebbero aprire definitivamente la strada - ha spiegato - verso la possibilità di coltivare micro-organi in laboratorio". "E' un risultato interessante, che che getta le basi tecnologiche per ottenere in futuro delle vere e proprie fabbriche di organi", osserva il professor Carlo Alberto Redi, dell'Università di Pavia.