Cibo scaduto sulla tavola di un anziano su tre: rischi per la salute

"Le carenze nutrizionali e una non corretta alimentazione associate a una ridotta attività fisica - ha spiegato Francesco Landi, docente del dipartimento di Geriatria - possono essere causa di insorgenza della fragilità fisica e cognitiva durante l'invecchiamento".



Cibo scaduto: i rischi per la salute - Cosa succede se si mangia cibo scaduto? Innanzitutto dipende dalla tipologia dell'alimento, con verdure, carne, latte e uova in pole position per pericolosità oltre la data di scadenza. Quest'ultima può essere presentata tramite due diciture: "da consumarsi preferibilmente entro il" oppure "da consumarsi entro il". Nel primo caso il consumatore può decidere se mangiare o meno un alimento che potrebbe non avere più le caratteristiche iniziali, ma che in ogni caso non comporta rischi per la salute. La scadenza tassativa, invece, deve essere rispettata per evitare rischi collaterali anche gravi.



Riconoscere i sintomi - Dopo aver ingerito cibo scaduto, alcuni sintomi risultano più allarmanti di altri. Mentre mal di pancia e malessere diffuso risultano tendenzialmente innocui, Vomito, dissenteria, nausea e febbre alta possono manifestare la presenza di contaminazione da parte di batteri, funghi o virus. Nel primo caso è sufficiente bere molta acqua, mentre nel secondo si deve procedere a combattere l'infiammazione, che di solito si risolve nell'arco di 8-10 ore. In casi più gravi occorre rivolgersi alla guardia medica o al pronto soccorso.