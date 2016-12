Celiachia, scoperto nelle uova il segreto per combattere l'intolleranza al glutine

Il possibile rimedio contro l'intolleranza al glutine è "nascosto" nelle uova. A rivelarlo è uno studio della University of Alberta, in Canada, che ha evidenziato l'effetto benefico per i celiaci prodotto da una serie di anticorpi contenuti nel tuorlo. Sulla base della scoperta, i ricercatori hanno sviluppato un farmaco che promette di "immunizzare" i celiaci senza conseguenze spiacevoli per l'organismo.