Svolta per i celiaci, arriva il gadget che individua il glutine nei cibi

16:41 - Una nuova tecnologia, lanciata dalla 6Sensorlabs, consente di rilevare la presenza di glutine nelle pietanze nell'arco di qualche secondo. Il gluten detector che può cambiare la vita dei celiaci è piccolo, dialoga con lo smartphone e dovrebbe arrivare sul mercato statunitense all'inizio del 2015.

Lo ha ideato una celiaca - A metterlo a punto, Shireen Taleghani Yates, una giovane affetta da celiachia che ha concretizzato l'idea e fondato la start up all'interno del campus universitario del Mit.



Andare a cena fuori per lei, come per migliaia di persone intolleranti al glutine, non rappresentava sempre un'esperienza piacevole. Il glutine è infatti contenuto nel frumento e nei cereali comuni ed entrarne in contatto, anche accidentalmente e specialmente fuori casa, non è difficile.



Patologia in aumento in Italia - La celiachia, ricorda l'Associazione italiana celiachia, è una patologia in crescita nel nostro Paese: si stima che ne sia affetto un italiano su cento. Non esiste una cura: l'unica possibilità di condurre una vita sana è eliminare il glutine dalla propria dieta.