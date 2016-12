Cani e gatti proteggono il cuore delle donne: alleati contro stress e ictus

Lo studio ha preso in esame i dati di 4mila adulti over 50, non affetti da malattie gravi, che hanno partecipato al National Health and Nutrition Examination Survey, sondaggio sulla salute e la nutrizione dal 1988 al 1994, dichiarando anche se possedevano un animale domestico.



I risultati - I partecipanti sono stati poi seguiti fino al 2006 e dai risultati è emerso che l'incidenza di morti per malattie cardiovascolari nei non proprietari di animali era di 11 ogni 1.000 persone, mentre per chi aveva un cane o un gatto era di 7 ogni 1.000. In particolare per l'ictus, gli uomini proprietari di animali avevano le stesse chance di mortalità, mentre nelle donne la probabilità di morire risultava ridotta di circa il 40%.



Non basta solo avere un animale... - "Lo studio non deve essere interpretato come un incoraggiamento a possedere animali domestici", avverte però l'autore principale dello studio, Jian Zhang, spiegando che devono essere effettuati ulteriori approfondimenti. "Avere con sé degli animali da compagnia può essere positivo, ma devono essere tenuti responsabilmente", ha aggiunto.