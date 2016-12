Cancro al seno, il "blocco" di un enzima può evitare la metastasi ossea

L'enzima "mangia-ossa" - I ricercatori inglesi sono partiti dall'osservazione che i pazienti con metastasi (tumori secondari) presentavano una concentrazione più elevata dell'enzima Lox nel sangue. Una serie di esperimenti effettuati sui topi ha mostrato che la molecola è in grado di interrompere il normale processo di distruzione e ricostruzione ossea, lasciando lesioni e fori nell'osso, facilitando così la diffusione del tumore.



La "cura" con farmaci per l'osteoartrite - Test successivi hanno evidenziato che il ricorso ad alcuni farmaci specifici può però bloccare l'azione di questo enzima. Somministrando ai topi un insieme di medicinali per l'osteoartrite chiamati bifosfonati, i ricercatori sono riusciti a impedire la diffusione del cancro. Questo perché alla proprietà dei farmaci di "interferire" con il modo in cui l'osso viene riciclato al fine di rafforzarlo.