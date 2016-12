Scoperta la molecola "regista" dell'umore

foto Afp Correlati Senza pesce la dolce attesa è più stressante

Donne sull'orlo di una crisi di nervi 15:53 - Potrebbero nascere nuovi farmaci dalla scoperta, all'interno del cervello, di un enzima "regista" dell'umore. Potrebbe diventare il nuovo "nemico da battere" nelle malattie associate ai disturbi dell'umore, come l'ansia e la depressione. La molecola è stata trovata grazie a una ricerca condotta dal Riken Brain Science Institute in Giappone e pubblicata su Journal of Neuroscience.

Agisce sui neurotrasmettitori - Il "regista" dell'umore è un enzima chiamato Rines e il suo compito è quello di avviare alla degradazione un'altra importante proteina del cervello chiamata MAO-A (monoaminossidasi di tipo A).



L'attività di regolazione dei livelli di MAO-A è fondamentale per il controllo dei nostri stati d'animo. Questa proteina, infatti, agisce come una mannaia che rompe le molecole di diversi neurotrasmettitori (in particolare la serotonina, la noradrenalina e la dopamina) influenzando la nostra emotività.



Quando MAO-A è assente, i topi di laboratorio manifestano un comportamento antisociale e aggressivo; al contrario, quando manca l'enzima Rines e i livelli di MAO-A sono troppo elevati, i topi sono più ansiosi e reagiscono in modo anomalo allo stress.