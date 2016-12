Sos sesso, presto il pronto soccorso di coppia

foto Afp Correlati Sesso da 10 e lode con un bicchiere d'acqua

Il sesso migliore si fa a 45 anni 17:23 - Il prossimo autunno apriranno i battenti i "Dipartimenti della salute sessuale per la coppia", ambulatori in cui ginecologi e urologi insieme aiuteranno uomini e donne alle prese con problemi che possono arrivare anche a rovinare il rapporto di coppia. L'iniziativa è stata presentata in Senato da Società italiana di Urologia (Siu) e Associazione ostetrici e ginecologi ospedalieri italiani (Aogoi).

Disagi raddoppiati - I problemi a letto, spiegano gli esperti, arrivano a interessare 16 milioni di italiani. Chi ha un disagio lo riversa inevitabilmente sul partner, come spiega Vincenzo Mirone, segretario generale Siu: "Proprio perché i problemi sono bilaterali per essere adeguatamente risolti devono essere affrontati considerando entrambi i componenti della relazione".



Il primo dei dipartimenti, che non graveranno sul bilancio del Ssn, aprirà a Napoli in autunno. Entro la fine dell'anno ne saranno pronti altri tre a Milano, Roma e Palermo.



La coppia si sfascia - Una scarsa attività sessuale può condurre all'aggressività come precisa Antonio Chiantera, segretario nazionale di Aogoi: "Non avere una buona salute sessuale comporta difficoltà nella relazione che possono anche esasperarsi fino alla violenza. E anche senza arrivare a tanto, una vita sessuale poco appagante provoca spesso la fine della relazione perché lui o lei cercano soddisfazione altrove".