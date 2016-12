L'argento potenzia gli antibiotici

foto Afp Correlati La nuova peste? La resistenza agli antibiotici

16:33 - L'argento è un'arma preziosa per uccidere i batteri, anche quelli antibiotico-resistenti. Lo dimostrano gli esperimenti condotti presso la Boston University i cui risultati sono stati resi noti sulla rivista Science Translational Medicine.

Due azioni contro i batteri - Gli studiosi hanno dimostrato che aggiungendo all'antibiotico ioni d'argento sciolti, l'efficacia del farmaco diventa fino a mille volte maggiore, anche contro i batteri resistenti.



L'argento agisce in due modi. In primo luogo, rende permeabile la parete dei batteri e il microrganismo patogeno, in questo modo, diventa più accessibile all'antibiotico, anche a quelli di grosse dimensioni come la vancomicina. Inoltre, il metallo induce il batterio a produrre grosse quantità di composti reattivi dell'ossigeno, ossia radicali liberi, che in dosi elevate sono tossici e uccidono il batterio.



Ma l'argento può avere effetti tossici sull'uomo quindi vanno comprese le dosi sicure per renderlo utilizzabile a scopo clinico. In alternativa, i ricercatori dovranno cercare di comprenderne a fondo i meccanismi d'azione e replicarli con molecole sicure.