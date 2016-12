Poliomielite e difterite potrebbero tornare

foto Afp Correlati Unicef: senza vaccino 1 bambino su 5

Influenza 2014, il vaccino che verrà 15:47 - Poliomielite, difterite ed epatite B sono malattie dell'infanzia oggi quasi dimenticate in Europa grazie agli effetti dei programmi di vaccinazione, Ma, secondo i medici, potrebbero riemergere se vi sarà un allentamento degli standard di immunizzazione della popolazione. A lanciare l'allarme è Markus Rose, esperto di vaccinazioni all'ospedale pediatrico J.W.Goethe dell'Università di Francoforte.

Non bisogna avere paura dei vaccini - Rose ha spiegato: "In Europa oggi raramente si entra in contatto con le malattie prevenibili grazie ai vaccini, proprio perché la maggioranza della popolazione è vaccinata. Le persone vedono quindi solo gli eventuali effetti collaterali delle vaccinazioni e ciò porta a una minore accettazione dei piani di immunizzazione per i figli". Ma è proprio in questo modo, ha avvertito l'esperto, "che si dà alle infezioni l'opportunità di riemergere".