Sono innocui i nei in mani e piedi dei bimbi

Sospettati di essere pericolosi, i nei sul palmo della mano e sulla pianta dei piedi di bambini e adolescenti sono in realtà quasi sempre innocui o comunque lesioni benigne. E' emerso da uno studio condotto dalla Clinica Dermatologica dell'Università dell'Aquila che sarà presentato in occasione dell'Euromelanoma Day del 27 maggio, campagna informativa promossa dalla Sidemast.

No agli allarmismi - Sono stati classificati i cambiamenti nel tempo di 75 nevi di mani e piedi, in pazienti tra 0 e 18 anni. I dati emersi hanno dimostrato che, in oltre il 60% dei casi, questi nevi sono cambiati nel tempo, principalmente riducendo la pigmentazione e regredendo. Inoltre, le lesioni sospette, asportate, sono risultate forme benigne all'esame istologico. I nei di bambini e adolescenti localizzati in regione palmo-plantare, quindi, non devono necessariamente essere sottoposti a monitoraggi intensivi o addirittura asportati sulla base della sola osservazione clinica o del timore di possibile degenerazioni dopo traumi ripetuti.



Ketty Peris, direttore della Clinica dermatologica dell'Università de L'Aquila, ha sottolineato: "La ricerca sul melanoma ha recentemente prodotto risultati molto importanti sia dal punto di vista terapeutico, grazie a nuovi farmaci, sia dal punto di vista diagnostico".



Un numero per saperne di più - Durante la giornata dedicata alla prevenzione dei tumori della pelle, il 27 maggio, sarà attivo il numero verde 800591309 per una consulenza da parte di specialisti dermatologi e per essere messi in contatto con il centro più vicino.