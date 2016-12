Luce laser contro la dipendenza da cocaina

foto Ansa Correlati E' nato il primo "Cannabis club d'Italia" 17:00 - Con un fascio di luce laser diretto al cervello è stata cancellata la dipendenza da cocaina in alcuni topi di laboratorio. Lo studio è stato condotto presso i National Institutes of Health di Baltimora da Antonello Bonci, scienziato italiano che lavora negli States da anni. La ricerca è stata pubblicata su Nature. - Con un fascio di luce laser diretto al cervello è stata cancellata la dipendenza da cocaina in alcuni topi di laboratorio. Lo studio è stato condotto presso idi Baltimora da, scienziato italiano che lavora negli States da anni. La ricerca è stata pubblicata su

La scoperta - La luce laser ha attivato i circuiti nervosi di autocontrollo e decisioni razionali (posti nella corteccia prefrontale) e in questo modo ha "spento" l'urgenza incontrollata di assumere sostanze stupefacenti.



La ricerca suggerisce indirettamente un metodo potenziale per cancellare la dipendenza da cocaina: agire, in modo non invasivo e indolore, direttamente sul cervello dei tossicodipendenti attraverso la stimolazione magnetica transcranica (Tms), una tecnica già in uso clinico per altre malattie come la depressione, che consiste nello sparare una corrente dall'esterno poggiando una sonda sulla testa. Con la Tms, secondo lo scienziato Bonci, si può attivare la corteccia prefrontale, ottenendo gli stessi risultati raggiunti nei topi con l'utilizzo del fascio di luce. I topi "cocainomani" sono stati modificati geneticamente in modo che i neuroni della corteccia prefrontale risultassero sensibili alla luce. Attivata la corteccia con la stimolazione luminosa, i topi hanno perso i tratti della dipendenza da cocaina.