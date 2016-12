Caffè e tè verde riducono i rischi di ictus

foto Afp Correlati Se il caffè rende incontinenti

Infarti e ictus abbassano il Pil 11:16 - Bere caffè o tè verde ridurrebbe i rischi di ictus del 20-30 per cento. Questi i risultati di un maxi-studio svolto in Giappone dal Centro nazionale nipponico cardiovascolare e cerebrale e pubblicato sulla rivista Stroke. Non è escluso, secondo gli autori, che assumere entrambe le bevande amplifichi l'effetto anti-ictus di ciascuna fornendo una protezione rinforzata. - Bere caffè o tè verde ridurrebbe i rischi di ictus del 20-30 per cento. Questi i risultati di un maxi-studio svolto in Giappone dale pubblicato sulla rivista. Non è escluso, secondo gli autori, che assumere entrambe le bevande amplifichi l'effetto anti-ictus di ciascuna fornendo una protezione rinforzata.

La ricerca - Lo studio è stato portato avanti su più di 83 mila individui. Gli esperti hanno seguito i soggetti per 13 anni dividendoli in gruppi in base al loro consumo di tè verde o caffè.



Pur considerando tutti i fattori inficianti l'attendibilità del risultato (stili di vita dei volontari, età, sesso, ecc...), è emerso che una tazza di caffè al dì riduce il rischio ictus di circa il 20% e di ictus emorragico di oltre il 30%. Lo stesso fattore di riduzione si ha consumando tre tazze di tè verde al giorno.



E' possibile che l'azione anti-ictus sia esercitata dall'acido clorogenico - antiossidante contenuto nel caffè - e dalle catechine - antiossidanti con azione antinfiammatoria del tè.