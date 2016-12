Stalking: svelate le radici cerebrali

foto Afp Correlati Il digitale cambia la mente? 11:25 - Abbiamo conosciuto la parola stalking leggendola nelle cronache. Ma il neologismo indica un disagio che nuovo non è. La gelosia delirante e ossessiva che nuoce all'amante e all'amato è vecchia quanto l'uomo e ha una base biologica scritta nel cervello. A individuare le radici cerebrali del disturbo, uno studio condotto dall'Università di Pisa e pubblicato sulla rivista Cns Spectrums della Cambridge University Press. A questo disagio sarebbero correlati altri comportamenti aggressivi estremi che possono essere diretti agli altri come nel caso dell'omicidio o a se stessi facendo giungere al suicidio. - Abbiamo conosciuto la parola stalking leggendola nelle cronache. Ma il neologismo indica un disagio che nuovo non è. La gelosia delirante e ossessiva che nuoce all'amante e all'amato è vecchia quanto l'uomo e ha una base biologica scritta nel cervello. A individuare le radici cerebrali del disturbo, uno studio condotto dall'e pubblicato sulla rivista. A questo disagio sarebbero correlati altri comportamenti aggressivi estremi che possono essere diretti agli altri come nel caso dell'omicidio o a se stessi facendo giungere al suicidio.

Nella corteccia prefrontale

Nelle parole dei ricercatori: "Le radici neuronali della cosiddetta "sindrome di Otello" si troverebbero in un'area della corteccia frontale, una zona del cervello che sovrintende complessi processi cognitivi e affettivi".



Modello teorico

Donatella Marazziti, tra gli autori dello studio, ha spiegato: "Grazie a un modello teorico elaborato osservando pazienti schizofrenici, alcolisti e malati di Parkinson, nei quali sono molto comuni le manifestazioni di gelosia delirante, è stato possibile raggiungere i primi dati".



Risultati importanti ma a un livello iniziale come avverte la stessa ricercatrice: "L'indagine empirica delle basi neurali della gelosia è solo all'inizio e sono necessari ulteriori studi per chiarirne le radici biologiche".



L'obiettivo è la prevenzione

Marazziti sottolinea: "La gelosia è un sentimento del tutto naturale, il punto è individuare lo squilibrio biochimico che trasforma questo sentimento in un'ossessione pericolosa".



La speranza dell'intero team di ricerca è che una maggiore conoscenza dei circuiti cerebrali e delle alterazioni biochimiche alla base dei vari aspetti della gelosia delirante, possa far giungere a un'identificazione precoce dei soggetti a rischio.