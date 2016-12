La birra mette il raffreddore Ko

foto Afp Correlati Raffreddore Ko con la meditazione

I ricercatori della Sapporo Medical University hanno scoperto che l'umulone, una sostanza chimica contenuta nel luppolo, è efficace contro il virus respiratorio sinciziale umano e ha effetti antinfiammatori. - Un nuovo studio giapponese suggerisce che un ingrediente chiave contenuto nella birra potrebbe cacciare i raffreddori invernali.I ricercatori dellahanno scoperto che l', una sostanza chimica contenuta nel luppolo, è efficace contro il virus respiratorio sinciziale umano e ha effetti antinfiammatori.

Cos'è il virus respiratorio sinciziale

Jun Fuchimoto, ricercatore dell'azienda produttrice di birra, ha affermato: "Il virus respiratorio sinciziale può causare gravi polmoniti e difficoltà respiratorie per bambini e neonati ma, al momento, non c'è alcuna vaccinazione disponibile che permetta di contenerne la diffusione".

In particolare durante i mesi invernali, il virus può causare sintomi simili a quelli che si riscontrano in un comune raffreddore che colpisce gli adulti. L'obiettivo futuro dei ricercatori è creare cibo e bevande non alcoliche che contengano umulone. In modo che la sostanza sia disponibile in forme che possano essere consumate sia dagli adulti che dai bambini.



Non esagerare

Ma prima di sentirsi al sicuro dai malanni di stagione con un boccale di birra, gli esperti concordano che i benefici della bevanda si riscontrano quando questa viene consumata con moderazione. Bere troppa birra, invece, fa ingrassare, provoca disidratazione e molti altri rischi fisici e sociali.