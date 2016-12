Maschio italiano in crisi di virilità

foto Afp Correlati Uomo europeo in crisi col sesso

Una crema per tornare vergini? 16:31 - Era il 1986 quando Madonna nel videoclip di Papa don't preach indossava una maglia nera con la scritta: "Italians do it better" (Gli italiani lo fanno meglio) decantando le virtù amatorie degli abitanti del Belpaese.

Adesso nel 2012, il ritratto dell'uomo italico sotto le lenzuola appare meno confortante: sono in tre milioni a soffrire di disfunzione erettile. Un problema che non riguarda solo gli anziani perché il 15 per cento di chi ne soffre ha meno di 40 anni.

Un uomo alle prese con una crisi d'identità e alla ricerca di un ruolo sociale nelle parole di Ferdinando Fusco, urologo dell'Università di Napoli, durante il suo intervento al congresso nazionale della Società italiana di urologia (Siu) a Venezia fino al 24 ottobre.

La pillolina è un limite? Fusco aggiunge: "La disponibilità di terapie specifiche ha permesso in questi anni un radicale mutamento di atteggiamento nei confronti di questo problema. Ma non mancano i problemi: "l'amore con la pillolina" raramente è vissuto come normale e naturale, al contrario, la maggior parte delle coppie lo vive come una limitazione".

Adesso, infatti, ci sono nuovi farmaci a disposizione degli specialisti che consentono di trattare le difficoltà sessuali senza incorrere in una temuta riduzione della spontaneità.