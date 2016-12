Tumore al seno per una donna su 10

foto Dal Web Correlati Campagne shock: guarda le foto

Dieta ricca di grassi: più rischi cancro al seno 12:01 - Una donna su dieci è colpita dal tumore al seno. Il cancro più frequente in Italia nel 30 per cento dei casi colpisce le donne con meno di cinquant'anni di età. Ma si può guarire. E grazie a una diagnosi precoce si possono evitare anche i danni estetici.

Per informare e invitare le donne alla prevenzione la Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) ha lanciato la campagna Nastro rosa 2012. Testimonial di quest'anno la conduttrice Cristina Chiabotto. - Una donna su dieci è colpita dal tumore al seno. Il cancro più frequente in Italia nel 30 per cento dei casi colpisce le donne con meno di cinquant'anni di età. Ma si può guarire. E grazie a una diagnosi precoce si possono evitare anche i danni estetici.Per informare e invitare le donne alla prevenzione la(Lilt) ha lanciato la campagnaTestimonial di quest'anno la conduttrice

Punti prevenzione in tutta Italia Durante il mese di ottobre i 395 punti prevenzione (ambulatori) Lilt, la maggior parte dei quali all’interno delle 106 Sezioni Provinciali della Lega italiana per la lotta contro i tumori, saranno a disposizione per visite senologiche e controlli clinici strumentali. Per conoscere giorni e orari di apertura dell’ambulatorio Lilt più vicino, in cui effettuare anche esami di diagnosi precoce e controlli, si può chiamare, per informazioni, il numero verde SOS LILT 800-998877 o consultare i siti Durante il mese di ottobre i 395 punti prevenzione (ambulatori) Lilt, la maggior parte dei quali all’interno delle 106 Sezioni Provinciali della Lega italiana per la lotta contro i tumori, saranno a disposizione per visite senologiche e controlli clinici strumentali. Per conoscere giorni e orari di apertura dell’ambulatorio Lilt più vicino, in cui effettuare anche esami di diagnosi precoce e controlli, si può chiamare, per informazioni, il numero verde SOS LILT 800-998877 o consultare i siti www.nastrorosa.it www.lilt.it dove saranno pubblicati anche gli eventi organizzati nelle varie città italiane nel mese di ottobre.

Shopping salutare Via Monte Napoleone a Milano,simbolo dello shopping di lusso, si vestirà di rosa nel week-end del 5 ottobre. Due giorni di shopping solidale organizzati da LILT con Estée Lauder Companies e dall’Associazione della Via Monte Napoleone, dove le più importanti griffe devolveranno il 10 per cento degli incassi del week-end a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Uno stile di vita più sano Oltre alle attività di screening, avere delle abitudini salutari secondo gli esperti può aiutare a prevenire il carcinoma mammario. Tra i gesti che possono aiutare: la pratica di una regolare attività fisica, il controllo del peso corporeo, limitare il consumo di alcool, scegliere con cura la propria alimentazione e regolamentare l’assunzione di terapia ormonale dopo la menopausa.