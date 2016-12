Melanoma in aumento in Italia

foto Afp Correlati Il nostro corpo potrebbe proteggersi dal cancro

Un bracciale contro le scottature 15:57 - Nel quadro dei dati rilasciati dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) e dall’Associazione Italiana Registri Tumori (Airtum) che registrano la scoperta di mille nuovi casi di cancro al giorno, si inserisce un aumento costante di melanoma che colpisce l'Italia. Ogni anno i casi di melanoma aumentano del 4 per cento.

I casi sono fra i 9 mila e i 9.500. I più colpiti sono gli uomini con 14,3 casi su centomila italiani un po' meno le donne: 13,6 su centomila. I giovani sono a rischio: tra loro l'incidenza è in aumento.

Per assestare un freno all'avanzata della malattia sono state redatte le linee guida italiane sulla diagnosi e terapia del melanoma prodotte dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in collaborazione con gli Istituti Regina Elena e San Gallicano di Roma.

Caterina Catricalà, direttore del dipartimento di dermatologia oncologica del San Gallicano ha dichiarato: "Le nuove linee guida sono uno strumento di riferimento basato sulle evidenze scientifiche convalidate che permette ai medici di operare e muoversi con i pazienti sapendo ciò che è stato approvato e non su protocolli ancora non validati dalla comunità scientifica". - Nel quadro dei dati rilasciati dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) e dall’Associazione Italiana Registri Tumori (Airtum) che registrano la scoperta di mille nuovi casi di cancro al giorno, si inserisce un aumento costante di melanoma che colpisce l'Italia. Ogni anno i casi di melanoma aumentano del 4 per cento.I casi sono fra i 9 mila e i 9.500. I più colpiti sono gli uomini con 14,3 casi su centomila italiani un po' meno le donne: 13,6 su centomila. I giovani sono a rischio: tra loro l'incidenza è in aumento.Per assestare un freno all'avanzata della malattia sono state redatte le linee guida italiane sulla diagnosi e terapia del melanoma prodotte dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in collaborazione con gli Istituti Regina Elena e San Gallicano di Roma., direttore del dipartimento di dermatologia oncologica del San Gallicano ha dichiarato: "Le nuove linee guida sono uno strumento di riferimento basato sulle evidenze scientifiche convalidate che permette ai medici di operare e muoversi con i pazienti sapendo ciò che è stato approvato e non su protocolli ancora non validati dalla comunità scientifica".

L'importanza dei controlli Catricalà sottolinea: "E' urgente che cambi anche la mentalità della popolazione: c'è una tendenza a trascurare i rischi. E' importante che tutti, dai 18 anni in poi, si sottopongano a una visita dermatologica annuale per il controllo dei nevi e delle macchie della pelle. Il melanoma infatti insorge non solo sui nei esistenti ma anche su macchie melanocitiche e di altro tipo che compaiono in età adulta".