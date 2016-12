Lavoro: sforare le otto ore danneggia il cuore

foto Afp Correlati "Stress da rientro? Non esiste"

Rischio di infarto in aumento con turni irregolari 11:21 - Il lavoro nobilita l'uomo – per il vecchio adagio – ma potrebbe anche ucciderlo. Andare troppo oltre le canoniche otto ore potrebbe aumentare il rischio di patologie cardiache fino all'ottanta per cento.

Questi i risultati di uno studio condotto dagli scienziati dell'Istituto finlandese della salute sul lavoro. I ricercatori dicono che orari di lavoro troppo lunghi potrebbero condannare migliaia di impiegati a infarti o ictus.

Diversi metodi diversi risultati La ricerca ha scoperto che chi ha delle giornate lavorative più lunghe delle tradizionali otto ore ha dal 40 all'ottanta per cento di probabilità in più di sviluppare patologie cardiache. La distanza tra una percentuale e l'altra è dovuta alla diversa metodologia applicata a ogni singolo studio. Gli effetti sono più pronunciati quando è stato richiesto direttamente ai partecipanti la durata della giornata lavorativa. Quando, invece, sono stati i ricercatori stessi a monitorare le ore lavorative il rischio è risultato essere più vicino al 40 per cento.