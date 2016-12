I pesi allontanano il diabete

foto Afp Correlati Obesità e diabete KO grazie a una lucertola

Meno piacere sotto le lenzuola se hai il diabete 11:03 - Non solo muscoli da Big Jim con l'allenamento ai pesi. Esercizi di sollevamento regolari con manubri e bilanciere ridurrebbero il rischio di incorrere nel diabete alimentare. Lo sostengono i ricercatori della Harvard School of Public Health che hanno condotto una ricerca insieme all'Università della Danimarca. Lo studio è stato pubblicato sugli Archives of Internal Medicine.

Importante per i risultati, la costanza. Sessioni regolari di 30 minuti al giorno per cinque giorni a settimana ridurrebbero del 34 per cento il rischio di essere affetti da diabete alimentare. Se ai pesi si aggiunge il movimento aerobico, come una camminata o una corsa, il rischio di essere colpiti dalla malattia cala vertiginosamente del 59 per cento.

Lo studio I ricercatori hanno valutato gli effetti dei pesi o dell'allenamento aerobico su più di 32 mila uomini concludendo che l'allenamento moderato con i pesi suddiviso in tre fasce di tempi, fra i 30 e i 60 minuti a settimana, fra i 60 a i 150 minuti settimanali e, infine, di almeno 150 minuti a settimana, riduce il rischio di comparsa del diabete alimentare rispettivamente di 12, 25 e 34 punti percentuali.

Se si svolge, invece, solo un'attività aerobica, come la corsa o una camminata a passo rapido, con le stesse tre fasce di allenamento, il rischio cala rispettivamente del 7, 31 e 52 per cento.

Naturalmente i risultati migliori si ottengono associando l'allenamento con i pesi, suddiviso in 150 minuti alla settimana, a quello aerobico per ulteriori 150 minuti settimanali: il rischio scende al 59 per cento.

Anders Grøntved, autore della ricerca, spiega: “Questo è il primo studio che indaga gli effetti della pesistica nella prevenzione del diabete di tipo 2 in soggetti sani. I risultati suggeriscono soprattutto che i pesi possono essere una valida alternativa al movimento aerobico, sport difficile da intraprendere in chi non è fortemente motivato e allenato. Restano da indagare invece gli effetti sulle donne che non sono state incluse in questa indagine”.