Approvata la prima legge sull'autismo Più cura e ricerca, ma mancano i fondi

Una norma, sottolinea il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, "che ci consegna grande soddisfazione perché frutto di un complesso lavoro collettivo, svolto insieme ai rappresentati della comunità scientifica e delle associazioni e delle famiglie".



Il testo delle "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie" approvato in terza lettura e in sede deliberante dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato, ovvero senza passare per l'Aula, è una legge quadro che conta 6 articoli, ma nel rispetto dell'invarianza sui saldi della finanza, ovvero nessun fondo aggiunto. Prevede l'aggiornamento triennale delle Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza, estendendole non solo alla vita del bambino e ragazzo autistico ma anche all'adulto.



Mira, in questo senso, a un miglioramento delle condizioni di vita attraverso un maggior inserimento nella vita sociale e lavorativa. Inoltre, prevede che l'autismo sia inserito nei livelli essenziali di assistenza, per garantire diagnosi precoce e cure individualizzate in modo omogeneo in tutte le Regioni, senza più le difformità che caratterizzano, oggi, il trattamento di queste persone.



Infine il testo impegna il ministero della Salute a promuovere ricerca di tipo biologico e genetico, ovvero sulle cause dell'autismo, ma anche di tipo riabilitativo e sociale. "Per la prima volta - commenta Emilia Grazia De Biasi (Pd), presidente della Commissione Sanità del Senato - le persone con spettro autistico esistono nelle legge italiana. La politica non può più voltare la testa dall'altra parte".



"Adesso aspettiamo - incalza il senatore Idv, Maurizio Romani, vicepresidente della commissione Sanità di Palazzo Madama - che il ministero della Salute sblocchi dal Fondo sanitario nazionale risorse ad hoc per i disturbi dello spettro autistico". "Rappresenta una bella sfida per fare un vero e proprio salto di qualità sul piano della inclusione sociale", secondo Paola Binetti, relatrice della proposta di legge nella XII Commissione della Camera.