A Siena il primo intervento tiroide-timo con il robot e senza cicatrici

Il risultato è il frutto di un lavoro congiunto tra l'equipe dell'Uoc di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliero universitaria di Siena, diretta da Giuseppe Gotti, con Luca Luzzi, e il direttore dell'otorinolaringoiatria dell'ospedale di Arezzo, Pierguido Ciabatti. L'intervento, annunciano i medici, "è perfettamente riuscito e il paziente è stato dimesso dopo 4 giorni".



Si tratta di una novità assoluta perché, spiegano, sino a pochi anni fa per asportare il timo era necessario aprire lo sterno e, per asportare la tiroide, era necessario l'intervento chirurgico tradizionale, con grossi disagi per il paziente come una maggiore incidenza di complicazioni postoperatorie, dolore e una lunga ospedalizzazione. Per questi motivi le due tipologie di intervento venivano raramente associate con le tecniche tradizionali.