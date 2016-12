11 settembre 2014 Vino rosso, cioccolato e tè,

ecco la dieta che protegge dal glaucoma Gli esperti avvertono che non si tratta di una terapia ma di un supporto

12:03 - Vino rosso in quantità moderate, e poi cioccolato, frutta verdura, te verde e caffè. Ma anche il fegato, che non tutti gradiscono ma che sembra essere un vero toccasana. Ecco la dieta anti-glaucoma realizzata dagli studiosi dell'Università di Valencia, in Spagna, e pubblicata su Archivos de la Sociedad espanola de oftalmologia.

La patologia colpisce 55 milioni di persone - I ricercatori specificano che non si tratta di una vera e propria terapia contro questa malattia ma piuttosto di alcuni consigli per alleviare i sintomi, sottolineando che la chiave starebbe tutta negli antiossidanti.



La patologia oculare è dovuta generalmente a un aumento della pressione all'interno dell'occhio, secondo l'Oms colpisce 55 milioni di persone nel mondo e può portare effetti gravi come per esempio la cecità.



Alimentazione e glaucoma - Tutti gli alimenti elencati, infatti, conterrebbero sostanze antiossidanti con un effetto benefico sulla retina, la membrana più interna del bulbo oculare, portando dei benefici perlomeno nel breve termine.



La ricerca è una revisione di venti studi precedenti sull'alimentazione e il glaucoma,che ha permesso di ricostruire il ruolo positivo del retinolo (contenuto per esempio nel fegato), del polifenoli, di cui è ricco il tè verde, della frutta e verdura, della vitamina B1 (presente in patate e pane) e degli Omega 3, contenuti in pesce e noci.