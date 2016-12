Sla, Littizzetto dona cento euro Secchiata di critiche sul web: "Tirchia"

14:35 - L'Ice Bucket Challenge di Luciana Littizzetto ha scatenato le critiche del popolo del web. La comica ha esordito nel video ringraziando quel "pirla"(parole sue) di Fazio. Il gesto, però, che ha fatto indispettire gli internauti è stato quello prima della secchiata di rito. L'artista ha sventolato due pezzi da cinquanta euro dicendo: "Qua ci sono i miei cento euro perché non dimentichiamo che questo serve per la ricerca per la Sla".

L'artista "gelata" su Twitter - La cifra è sembrata troppo esigua a molti utenti di Twitter. Vista la disponibilità economica della conduttrice, si sarebbero aspettati una donazione più cospicua. Molti le hanno dato della "spilorcia" e hanno fatto paragoni con altri vip che, pur meno noti e forse meno ricchi, hanno fatto donazioni più generose.



Non sono mancati, comunque, i sostenitori a Luciana. In tanti si sono schierati dalla sua parte e hanno osservato che molti detrattori della Littizzetto non hanno donato un centesimo.