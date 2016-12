Scoperta musica della vita, le proteine vibrano come corde di violino

Oscillano come le corde di un violino, le proteine che regolano i processi alla base della nostra vita producendo una sinfonia. Le vibrazioni ne modulano i movimenti quando mutano forma per permettere funzioni essenziali come la respirazione e la duplicazione del Dna. Fenomeni osservati per la prima volta in dettaglio dai ricercatori dell' Università di Buffalo nello stato di New York che hanno pubblicato lo studio su Nature Communication .

Come il suono di una campana - Usando una tecnica sviluppata ad hoc, gli scienziati hanno osservato per la prima volta le vibrazioni della lisozima, proteina antibatterica presente in molti animali. Il team ha scoperto che le vibrazioni, che in precedenza si pensava si smorzassero rapidamente, in realtà persistono nelle molecole come il "suono di una campana".



Movimenti indispensabili - Andrea Markelz, tra gli autori della ricerca, ha detto: "Questi piccoli movimenti consentono alle proteine di cambiare forma rapidamente in modo che si possano facilmente legare ad altre, un processo necessario al nostro corpo per eseguire funzioni biologiche critiche come assorbire ossigeno, riparare altre cellule e replicare il codice genetico".



Per scoprire i meccanismi vitali - Lo studio apre le porte a un nuovo modo di studiare i processi cellulari fondamentali, quelli che permettono la vita. La tecnica utilizzata potrebbe in futuro essere applicata per documentare come gli inibitori naturali o artificiali bloccano le funzioni vitali che le proteine svolgono. Markelz ha concluso: "Possiamo ora cercare di capire i reali meccanismi strutturali alla base di questi processi biologici e come essi vengono controllati".