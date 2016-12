Non essere fertili è rischioso come il fumo: raddoppia possibilità di morire

10:51 - Gli uomini che non sono fertili, a causa di difetti dello sperma, hanno un rischio molto più alto di morire in giovane età. Chi ha due o più anomalie ha addirittura un rischio doppio di decesso in un periodo di osservazione di otto anni, rispetto agli altri uomini. A rivelarlo è una ricerca condotta dalla Stanford University e pubblicata su Human Reproduction.

Un problema poco studiato - Michael Eisenberg, tra gli autori dello studio, ha evidenziato: "Fumo e diabete – che raddoppiano i rischi di mortalità – ricevono molta attenzione. Ma la stessa percentuale di rischio si presenta con l'infertilità maschile che, però, è poco studiata". Una coppia su sette ha problemi legati alla fertilità, ma questo studio è solo il terzo mai realizzato mirato alla connessione tra l'infertilità maschile e la mortalità. La ricerca ha esaminato circa 12mila uomini, dai 20 ai 50 anni, che hanno visitato centri per valutare una possibile infertilità tra il 1994 e il 2011.



Il risultato - L'esperto spiega: "E' emerso che gli uomini con una scarsa qualità del liquido seminale avevano una percentuale doppia di mortalità rispetto agli altri". Mentre nessuna singola anomalia del seme in se stessa ha predetto la mortalità, gli uomini che ne hanno due o più hanno il rischio doppio di morire rispetto agli altri. Maggiore è il numero di anomalie, maggiore è il tasso di mortalità. Eisenberg ha, tuttavia, precisato: "E' plausibile che, anche se noi non l'abbiamo rintracciato, l'infertilità possa essere causata da problemi pre-esistenti di salute generale".