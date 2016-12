11:44 - Presto la paura del dentista sarà solo un ricordo perché è stata messa a punto una nuova tecnica per curare la carie senza iniezioni, trapani e dolore. Si tratta di una piccola scossa di corrente elettrica che stimola il dente all'autoriparazione. Il metodo è stato messo a punto dai ricercatori del King's College London e sarà in commercio entro tre anni.

Come funziona - Il procedimento è semplice. Le carie si formano quando i minerali naturali nello smalto scompaiono per erosione e il dente inizia a marcire. Questo nuovo metodo aumenta la capacità naturale del corpo di ripristinare questi minerali con quelli che si trovano nella saliva o nel fluoro. Il dentista dà una scossa a bassa intensità per spingere i minerali verso la carie.



Il processo – chiamato Electrically Accelerated and Enhanced Remineralization (Eaer) – è completamente indolore e richiede lo stesso tempo delle attuali tecniche che prevedono l'impiego del trapano. I ricercatori che hanno messo a punto questo approccio innovativo dicono che sarà disponibile, almeno negli studi dei dentisti del Regno Unito, nei prossimi tre anni visto che la corrente elettrica è già utilizzata in alcune procedure.