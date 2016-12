9 settembre 2014 Le donne con il sedere grosso

sono più intelligenti e sane Amato e odiato, il didietro pronunciato è dovuto a un accumulo di Omega 3.

Questi grassi contribuiscono allo sviluppo del cervello

12:10 - Il grasso che si accumula proprio lì sul fondoschiena, croce e delizia. Molte donne cercano di combatterlo con sessioni sfiancanti di step, altre hanno fatto del lato B abbondante un pass per il successo, come Kim Kardashian, Beyoncé e Jennifer Lopez. A prescindere dai gusti, per gli scienziati della University of Oxford e del Churchill Hospital, le donne che hanno la tendenza ad accumulare grasso sul sedere e sulle cosce sono più intelligenti e più sane.

Più cervello e più salute - Avere il fondoschiena pronunciato richiede un eccesso di grassi Omega 3. E' stato provato che questo tipo di lipidi promuovono lo sviluppo del cervello. Ma i vantaggi non si limitano al cervellone.



Chi ha un sedere più grande ha livelli più bassi di colesterolo ed è più propenso a produrre gli ormoni che metabolizzano lo zucchero. La caratteristica forma "a pera" sarebbe, dunque, un'arma in grado di prevenire il diabete. Il grasso concentrato sull'addome, invece, fa male alla salute.



I ricercatori hanno aggiunto: "Le proprietà protettive del grasso corporeo nella parte inferiore del corpo è stata confermata da molti altri studi". Inoltre, i bambini nati da donne con i fianchi larghi sarebbero intellettualmente superiori rispetto ai bambini delle madri più magre e con meno curve.